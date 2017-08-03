"Нафтогаз" не будет отказываться от своих претензий и отменять иски к "Газпрому"

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не будет отказываться от своих претензий, которые выразил в исках к российскому газовому монополисту "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже.

Читайте также"Северный поток-2" несет больше рисков, чем выгод для стран Евросоюза – "Нафтогаз"

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко в ответ на заявление Министерства иностранных дел РФ о том, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины возможно только в случае предоставления нашей страной конкурентоспособных тарифов на транзит, а также при отмене исков к "Газпрому".

"Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении "Газпрома" не будет. Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены", - сказал он, добавив, что иск по транзитному контракту не менее обоснован.

"Выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску. Поэтому отменять мы наши иски не будем", - заявил Витренко.

По словам топ-менеджера "Нафтогаза", также не следует верить заявлениям РФ о том, что после запуска газопровода в обход территории Украины "Северный поток-2" не будет прекращен транзит по другим действующим направлениям, в том числе, через Украину.

"Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока - 1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули", - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа.

Согласно данным "Нафтогаза", Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома", начиная с 2014 года. Кроме того, арбитраж отменил требование "Газпрома", в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати"). Также суд удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Справка УНИАН. Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 миллиарда долларов (из которых 14,1 миллиарда долларов составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов, из которых 34,45 миллиарда долларов как санкции по принципу "бери или плати".