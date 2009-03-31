Меркель: РФ должна быть включена в процесс модернизации ГТС Украины

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ считает, Россия должна быть включена в процесс модернизации украинской ГТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Берлине на совместной пресс-конференции с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая транслировалась в прямом эфире российским информационным каналом «Вести».

"Украина действительно является суверенным государством, безусловно. Но речь идет о газотранспортной системе с ее содержимым, которая обслуживает несколько стран. Естественно, Россия должна участвовать в этом", - сказала А.МЕРКЕЛЬ

Она сообщила, что использует возможность еще раз переговорить с членами Еврокомиссии, поскольку полагает, что газотранспортную систему Украины необходимо совершенствовать с учетом интересов России.

А.МЕРКЕЛЬ подчеркнула, что необходимо найти средства, чтобы в рамках консультаций ЕС и России ликвидировать возникшие несогласия относительно ГТС.

Как сообщалось, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.