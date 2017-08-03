На Житомирщине до конца года установят 31 котельную с твердотопливными котлами, что сэкономит более 5 миллионов гривень

На Житомирщине до конца года планируют установить 31 котельную с твердотопливными котлами, что позволит высвободить 750 тыс. куб. м природного газа и сэкономить более 5 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, уже 7 котельных на Житомирщине в этом году переведены на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить потребление газа на 231 тыс. куб. м газа в год и экономию средств около 1,5 миллионов гривень.

Подробнее об УНИАН этом сообщила заместитель директора департамента – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Татьяна Варема.

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«С января 2017 года в семи котельных бюджетной сферы Житомирщины уже установлены твердотопливные котлы на сумму 4 млн 138,6 тыс. грн. Это обеспечит сокращение газа на 231 тыс. куб. м, а экономия средств составит около 1,5 млн грн. На альтернативные виды топлива 3 котлы переведены в Любарском районе, по 2 – в Попельнянском и Овручском районах», – отметила Варема.

Также она уточнила, что всего до конца 2017 года в области планируется установить 31 котельную с твердотопливными котлами, что позволит высвободить 750 тыс. куб. м природного газа и сэкономить более 5 млн грн.

По ее словам, в области на альтернативном топливе уже работают 686 котельных, что составляет почти 49% от общего количества котельных. А за І квартал 2017 года Житомирщина заняла 4 место в Украине по показателю «Доля суммарной мощности котельных на альтернативных видах топлива в регионе».

В общем, в течение 2014-2016 годов в Житомирской области на альтернативные виды топлива переведено 205 котельных различных форм собственности, общей стоимостью работ 84,25 млн грн, из которых использовано 32 млн грн из государственного бюджета, 38 млн грн – из местных, 14 млн грн – из других источников , а именно: средства предприятий и инвесторов.

За эти годы в регионе замещено 24,7 млн куб.м природного газа или 29 тыс. тонн условного топлива.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине за 13 миллионов гривен приобретут шесть домов семейного типа.