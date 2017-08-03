"Газпром" увеличил транзит газа через OPAL в обход Украины

Российский монополист «Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, который в Германии принимает газ из «Северного потока». Одновременно снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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2 августа «Газпром» получил доступ еще к 40% мощностей газопровода OPAL и задействовал около 44,3% от них. В этот день средняя загрузка трубопровода выросла с 2,337 млн до 2,976 млн куб. м в час., а в суточном выражении — с 56 млн до 71,5 млн куб. м, ссылается газета на данные оператора OPAL Gastransport.

«Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн куб. м в сутки, или чуть больше 12 млрд куб. м в год.», — отмечает издание.

Представитель «Газпрома» не сообщил «Ведомостям», участвует ли компания в торгах. Близкий к «Газпрому» человек накануне возобновления аукционов подтвердил, что «Газпром» может принять в них участие, пишет издание.

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«Газпром» — совладелец OPAL, раньше компания могла использовать лишь половину пропускной способности трубопровода. В октябре 2016 года решением Еврокомиссии газопровод был выведен из-под ограничений и квота российской компании выросла до 90%. Но в феврале Еврокомиссия наложила обеспечительные меры на 40% квоты «Газпрома» по требованию польской нефтегазовой компании PGNiG, которая подозревала «Газпром» в доминировании на внутреннем рынке Евросоюза. В итоге только 21 июля Европейский суд юстиции отменил запрет на проведение новых аукционов «Газпрома» на транзит газа через OPAL.

По данным словацкого оператора Eustream, заявка на транзит российского газа через газоизмерительную словацкую станцию «Вельке-Капушаны» на 3 августа сократилась с 161 млн до 147,6 млн куб. м (сокращение на 13,4 млн куб. м). Впрочем, поздно вечером оператор скорректировал заявку до 155,1 млн куб. м.

«Часть газа для немецкой трубы, судя по всему, «Газпром» перекинул с украинского направления», — делает вывод газета.

Газопроводы NEL и OPAL принимают газ от газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря, и соединяют трубопровод с европейской газотранспортной системой.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко в беседе с «Ведомостями» предположил, что «Газпром» будет использовать недозагруженные мощности OPAL «по максимуму». 12 млрд куб. м транзитной мощности OPAL — это порядка 20% годового транзита газа через Украину в 2016 году, напомнил аналитик. «При доходах от транзита газа на уровне чуть более $2 млрд, о которых сообщалось по итогам прошлого года, потери «Нафтогаза» могут составить порядка $400 млн», — цитирует газета Маринченко.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.