Нефть на мировых рынках подорожала на 3%

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 31 марта, повысились на 3% на фоне роста котировок на Уолл-стрит, несмотря на неутешительную экономическую статистику и увеличение запасов нефти в США.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,49 доллара - до 49,9 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,24 доллара - до 49,23 доллара за баррель, передает Reuters.