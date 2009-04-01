Подача российского газа на Балканы приостановлена
09:49, 01 апреля 2009Энергетика
1
Из-за аварии на газопроводе
Подача российского газа потребителям на Балканах временно приостановлена из-за аварии, произошедшей сегодня утром на транзитном газопроводе под Тирасполем, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Тираспольтрансгаз».
Примерно в 5.30 утра (6.30 мск) недалеко от Тирасполя произошел разрыв магистрального газопровода Ананьев-Одесса-Измаил с возгоранием газа. Авария произошла на участке газопровода в поле возле села Кицканы на правом берегу Днестра. Жертв и разрушений нет.
На месте происшествия ведутся аварийные работы, специалисты компании выясняют причины аварии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter