"Нафтогаз" похвастался: уплатил в госбюджет 72 миллиарда налогов и дивидендов

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» за семь месяцев 2017 года уплатил в государственный бюджет 71,8 млрд грн налогов и дивидендов, тогда как за весь 2016 год эта сумма составила 74 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

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«За семь месяцев 2017 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 71,8 млрд грн налогов (согласно оперативным данным на 1 августа 2017 года) и дивидендов. Поступления от группы «Нафтогаз» составили 16% общих доходов государственного бюджета за семь месяцев 2017 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 26,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд грн чистого убытка. В конце июня 2017 года «Нафтогаз» завершил перечисление в госбюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.