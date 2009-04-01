Херсонский НПЗ заработает в апреле

Херсонский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) намерен в апреле этого года возобновить производство нефтепродуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации (ГНА) в Херсонской области, об этом заявил председатель правления ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» Роман МЫКЫТЮК в ходе заседания координационного совета ГНА в Херсонской области с крупными налогоплательщиками региона.

«В апреле мы планируем получить сырье и начать производство нефтепродуктов. Время сейчас благоприятное – цена на нефтепродукты стабильная, а цена на нефть невысокая», - отметил Р. МЫКЫТЮК.

По его словам, после запуска завод ежемесячно планирует перечислять в бюджет около 5 млн. грн. акцизного сбора.

В 2008 г. ХНПЗ уже заявлял о намерении возобновить производство товарного бензина, бензина для нефтехимии, вакуумного газойля и битума на установках АВТ-1 и БУ-2 в августе-сентябре. Однако предприятие не смогло реализовать свои планы из-за несоответствия продукции новым нормативам Госпотребстандарта.

Справка УНИАН. Херсонский нефтеперерабатывающий завод был основан в 1938 году. В 2005 году завод был остановлен для модернизации. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых продуктов составлял порядка 45%.