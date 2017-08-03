Укрнафте продлят лицензии на добычу до 2037 года

Комиссия по вопросам недропользования при государственной службе геологии и недр (Госгеологии) рекомендует продлить специальные разрешения (лицензии) на пользование недрами для крупнейшей нефтедобывающей компании Укрнафта на 20 лет - до 2037 года.

Об этом сообщили в Госгеологии, передает "Новое время.Бизнес".

"20 июля состоялось заседание комиссии по вопросам недропользования, на котором приняли положительное решение о продлении лицензий по Укрнафте на 20 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что 9 июня Укрнафта остановила добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области из-за отказа Государственной службы геологии и недр в продлении специального разрешения на недропользование, которое закончилось. Таким образом, без газа остались 4 села.

Кроме того, с 27 июня 2017 Укрнафта была вынуждена остановить добычу углеводородов на Анастасивском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском месторождениях в Сумской области.

Ранее Укрнафта обратилась к главе Сумской ОГА, с просьбой в рамках полномочий главы администрации, не допустить остановки на шести месторождениях общества, на которых в скором времени должен закончиться срок действия специальных разрешений на добычу.

Читайте такжеКомиссия по недропользованию рекомендует продлить 9 спецразрешений для "Укрнафты"

В 2017 году истекает срок действия спецразрешений компании на 9 месторождениях. Укрнафта оценивает потери от непродления действия 9 разрешений в 4 млрд грн.

Суммарная добыча на 9 месторождениях составляет 275,7 тыс. тонн нефти (около 20% годового объема добычи нефти Укрнафты) и 87,9 млн куб. м природного газа.

50%+1 акция Укрнафты принадлежит НАК Нафтогаз Украины, по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.