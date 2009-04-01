Укртрансгаз вынуждено сократил транзит газа на Балканы

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Укртрансгаз» вынуждена была сократить на 30% транзит российского газа на Балканы из-за взрыва газопровода в Приднестровье.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Сократили на 30%… там три ветки, одна ветка перекрыта. Пытаемся максимально загрузить обе ветки, но там есть пропускная способность. Обе ветки работают на максимальных мощностях», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, подача российского газа потребителям на Балканах была временно приостановлена из-за аварии, произошедшей сегодня утром на транзитном газопроводе под Тирасполем.

Примерно в 6.30 мск недалеко от Тирасполя произошел разрыв магистрального газопровода «Ананьев-Одесса-Измаил» с возгоранием газа. Авария произошла на участке газопровода в поле возле села Кицканы на правом берегу Днестра.

Жертв и разрушений нет.

На месте происшествия ведутся аварийные работы.

Правительство Молдавии подтвердило в среду факт взрыва на газопроводе в Приднестровье.