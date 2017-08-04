На заправках оккупированного Крыма нет бензина и дизтоплива - СМИ

В оккупированном Крыму на ряде АЗС прекратили продажу дизтоплива и бензина в связи с дефицитом. Об этом сообщает Оilnews, ссылаясь на источники в местных топливных компаниях.

Отмечается, что дефицит бензина возник на полуострове в связи перебоями работы керченской переправы, через которую и доставляют топливо на полуостров.

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При этом, как пишет издание, дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. По прогнозам, шторм продержится до понедельника - 7 августа.

Как сообщал УНИАН ранее, в конце июля в аннексированном Крыму в крупнейших городах полуострова отключилось электроснабжение. Света не было в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.