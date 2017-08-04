В Кабмине рассказали, сколько сэкономили антрацита при чрезвычайных мерах в энергетике

Период чрезвычайных мер в энергетике, который длился с 17 февраля по 17 июля 2017 года, позволил Украине сэкономить 2,7 млн тонн дефицитного угля антрацитовой группы и обеспечить плановое наполнение складов угля на теплоэлектростанциях для прохождения отопительного сезона 2017-2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на слова профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

«Благодаря временным чрезвычайным мерам в энергетике с 17 февраля по 17 июля сэкономлено около 2,7 млн тонн угля марки «А» (антрацит – УНИАН)», - сказал он.

По словам вице-премьера, экономии удалось достичь, увеличив нагрузку на гидроэнергетику, атомные станции и ТЭС, работающих на газовой группе угля.

«На сегодня (3 августа – УНИАН) запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2,3 млн тонн, в том числе газовой группы – 1,4 млн тонн, антрацитовой группы - 867 тыс. тонн. Подготовка к зиме идет по плану. Угля накоплено достаточно, поэтому потребности в продолжении чрезвычайных мер в энергетике пока нет», - добавил Кистион.

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По его информации, в июле имело место прогнозируемое сокращение запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ, поскольку в течение двух месяцев лета (июле и августе) проводился плановый ремонт максимального количества блоков АЭС и вся нагрузка перешла на тепловую генерацию, которая работала в режиме пикового потребления.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе этого года блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля 2017 года уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии.

Период чрезвычайных мер на рынке электроэнергии неоднократно продлевался решениями Кабинета министров. Последний раз такое продление (на месяц) было принято на заседании правительства в середине июня.

18 июля и. о. главы компании-оператора объединенной энергосистему «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что об отсутствии оснований для продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые ранее были введены на фоне дефицита угля антрацитовой группы для работы ряда теплоэлектростанций (ТЭС).