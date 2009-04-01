Украина сократила добычу угля на 11%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-марте 2009 года сократили добычу рядового угля на 11,4%, или на 2,283 млн. тонн, - до 17,718 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля в первом квартале сократилась на 16,5%, или 1,167 тыс. тонн, – до 5,886 млн. тонн, энергетического тоже снизилась на 8,6%, или на 1,116 тыс. тонн, до 11,831 млн. тонн.

При этом добыча угля в марте сократилась на 13,2%, или на 908 тыс. тонн, - до 5,944 млн. тонн, по сравнению с мартом 2008 года.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-марте 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 5,5%, или на 528,7 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 8,2% (на 184,1 тыс. тонн), энергетического – на 4,7% (на 344,6 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-марте добыли 10,150 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося 2,442 млн. тонн, энергетического – 7,708 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8%, или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 77,654 млн. тонн.