В Минэнергоугля заверили, что дорогой американский уголь не поднимет цены на электричество

Стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который будет поставляется из США в Украину для работы Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» не повлияет на значение тарифа на электроэнергию для населения.

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталия Бойко.

«Министерство не ожидает пересмотра такого тарифа (для населения – УНИАН), поскольку для нас важно то, что эта цена вписывается в тот тариф, который был заложен в финансовый план «Центрэнерго», принятый в марте этого года. Соответственно, для «Центрэнерго» - это та рамка, которую они могут себе позволить», - сказала Бойко.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь из ЮАР. Например, в 2016 году поставки угля антрацитовой группы из ЮАР осуществляла частная компания ДТЭК и государственная «Центрэнерго».

В начале февраля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинские компании ведут переговоры с иностранными партнерами об импорте 1 млн тонн антрацита из США.

31 июля руководитель «Центрэнерго» Олег Коземко заявил, что компания заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн антрацита. По его словам, цена угля первой поставки составляет 113 долларов за тонну.

Ранее сообщалось, что ДТЭК поставляет уголь из ЮАР по цене 100 долл. за тонну (без учета стоимости перевалки в порту и доставки до станции), а из России – по 95 долл. за тонну (с учетом доставки уже на склад станции).

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.