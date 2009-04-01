Транзит газа на Балканы будет возобновлен сегодня

Транзит газа в страны Балканского региона будет возобновлен на 85-90% до 15:00 среды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что сегодня в 5:55 по киевскому времени в Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» поступило сообщение об аварии на магистральном газопроводе Ананьев-Тирасполь-Измаил (диаметр 1200 мм) на территории Приднестровской республики.

Благодаря совместным действиям газовиков Украины, Молдовы и Приднестровья транзит газа по этому газопроводу не прекращался, а на несколько часов был уменьшен на 30%.

Сейчас специалисты ДК «Укртрансгаз» и АО «Молдовагаз» осуществляют переключение транзитных потоков газа на соседние трубопроводы Шебелинка-Днепропетровск-Кривой Рог-Измаил и Роздольная-Измаил (диаметр 800 мм).

Полностью транзит газа планируется возобновить после ремонта поврежденного участка, который по оценкам специалистов продлится от двух до пяти дней. Руководство ДК «Укртрансгаз» уже предложило техническую помощь АО «Молдовагаз» для ликвидации аварии.

Транзит газа в направлении стран Балканского региона - Румыния, Болгария, Турция, Греция и Македония - составляет до 36 млн. куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, подача российского газа потребителям на Балканах была временно приостановлена из-за аварии, произошедшей в среду утром на транзитном газопроводе под Тирасполем.

Примерно в 6:30 мск недалеко от Тирасполя произошел разрыв магистрального газопровода «Ананьев-Одесса-Измаил» с возгоранием газа. Авария произошла на участке газопровода в поле возле села Кицканы на правом берегу Днестра.

Жертв и разрушений нет.

На месте происшествия ведутся аварийные работы.

Правительство Молдовы подтвердило в среду факт взрыва на газопроводе в Приднестровье. «Я могу подтвердить, что на газопроводе возле Тирасполя был взрыв», - сказал пресс-секретарь правительства Молдовы Виталий КОНДРАЦКИЙ.

По его словам, причины взрыва технические и речь не идет о терроризме. Премьер-министр Зинаида ГРЕЧАНАЯ собирает госкомиссию по чрезвычайным ситуациям для расследования причин взрыва, сказал он.