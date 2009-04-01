ВР ратифицировала договор между Украиной и Европейским инвестбанком

Верховная Рада Украины отказалась ратифицировать Финансовое соглашение (Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС-Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали лишь 207 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении отмечается, что 19 декабря 2006 г. Совет Европейского Союза (дальше – ЕС) пригласил Банк принять участие в финансировании выбранных проектов, представляющих значительный интерес для ЕС, в отрасли транспорта, энергетики, телекоммуникаций и инфраструктуры окружающей среды в Восточной Европе, Южном Кавказе и России. С этой целью Совет ЕС предоставил Банку гарантию от имени Содружества относительно покрытия потерь по кредитам в рамках приемлемых проектов, которые реализуются в странах, где действует Европейский механизм политики добрососедства и партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument), а 17 апреля 2007 г. Совет директоров Банка санкционировал выполнение этого нового поручения.

Украина предлагала осуществить проект под названием «Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская», который состоит из разработки проекта, строительства и эксплуатации линии электропередачи 750 кВ между г. Ривне и г. Киев длиной 350 км, а также нескольких меньших по объему объектов по передаче электроэнергии, связанных с подстанцией 750/330 кВ Киевская.

Украина обратилась с просьбой к Банку открыть в его пользу кредит в сумме 150 млн. евро на финансирование проекта. Стоимость проекта, предложенная для софинансирования Банком и Европейским банком реконструкции и развития, по оценке Банка на основании имеющейся в Банке информации на момент оценивания проекта, составляет 300 млн. евро.