VS Energy проявила интерес к «Одессаоблэнерго»

Российская группа VS Energy International заявила о своей заинтересованности принять участие в фондовых торгах по продаже государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Одессаоблэнерго».

Об этом УНИАН заявила глава пресс-службы "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" Ирина ФИЯЛКО.

«Приватизация облэнерго нам, безусловно, интересна, поскольку электроэнергетика - стратегическое направление бизнеса нашей компании. Мы готовы рассматривать свое участие в этом процессе как только нас ознакомят с условиями торгов. В частности, это касается и "Одессаоблэнерго", - отметила пресс-секретарь.

В то же время глава департамента корпоративных коммуникаций группы «Финансы и кредит» Максим ПРАСОЛОВ заявил УНИАН, что группа пока не готова комментировать вопросы своего участие в фондовых торгах по «Одессаоблэнерго».

«Позиция группы по данному вопросу будет сформирована к следующему понедельнику», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 19 мая выставит на биржевые торги на Украинской фондовой бирже 25,01% госпакет акций ОАО “Одессаоблэнерго”.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", входящая в российскую группу VS Energy, контролирует 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.