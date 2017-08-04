Еще один поляк может возглавить украинскую госкомпанию - СМИ

На должность президента ПАО "Укртрансгаз" предложена кандидатура Павла Станчака (Pawel Stanczak). Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

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По его данным, Станчак выдвинут главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"7 августа будет заседание набсовета НАК с повесткой дня об утверждении Станчака. Скорее всего, его утвердят", - говорит источник ЭП.

Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укртрансгаза").

Напомним, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить, основываясь на недостаточной квалификации.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».