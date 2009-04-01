ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестбанком

Верховная Рада Украины ратифицировала Финансовое соглашение (проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 374 народных депутата из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Ратификация Соглашения создает законодательные основания для финансирования проекта строительства воздушной линии от Ривненской АЭС до новой подстанции "Киевская".

В соглашении отмечается, что 19 декабря в 2006 г. Совет Европейского Союза (далее – ЕС) пригласил Банк принять участие в финансировании выбранных проектов, представляющих значительный интерес для ЕС, в области транспорта, энергетики, телекоммуникаций и инфраструктуры окружающей среды в Восточной Европе, Южном Кавказе и России, и с этой целью Совет ЕС предоставил Банку гарантию от имени Содружества относительно покрытия потерь по займам в рамках приемлемых проектов, которые реализуются в странах, где действует Европейский механизм политики добрососедства и партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument), а 17 апреля в 2007 г. Совет директоров Банка санкционировал выполнение этой новой доверенности.

Украина предлагала осуществить проект под названием «Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская», состоящий из разработки проекта, строительства и эксплуатации линии электропередач 750 кВ между г. Ривне и г. Киев длиной 350 км, а также нескольких меньших по объему объектов по передаче электроэнергии, связанных с подстанцией 750/330 кВ Киевская.

Украина обратилась с просьбой к Банку открыть в его пользу кредит в сумме 150 млн. евро на финансирование проекта. Стоимость проекта, предложенная для софинансирования Банком и Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР), по оценке Банка на основании имеющейся у Банка информации на момент оценивания проекта, составляет 300 млн. евро.