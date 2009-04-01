Ревизия договоренностей между Украиной и ЕС по ГТС не планируется

«Необходимость модернизации украинской ГТС не подвергается сомнению», - об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, «российско-немецкие переговоры по вопросам энергетической безопасности подтвердили факт, что ни Германия, ни Россия не собираются осуществлять ревизию договоренностей между Украиной и Европейским Союзом относительно модернизации украинской газотранспортной системы».

«Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ фактически поддержала концептуальную позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно повышения уровня международной и национальной энергетической безопасности, в частности, путем деполитизации энергорынка и установления взаимовыгодного баланса интересов между потребителями, транзитерами и поставщиками энергоресурсов, включая ключевого игрока - Российской Федерации», - подчеркнул уполномоченный Президента.

Также он отметил четкое дипломатическое позиционирование суверенных прав Украины определять и осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, в позиции немецкой стороны прослеживается национальный прагматизм - ее интересуют надежные, прозрачные, гарантированные и оптимальные по расходам поставки газа в Германию и Европу.

Он также напомнил один из базовых подходов главы украинского государства в трехлетнем переговорном процессе: российская сторона является важным и желаемым партнером в вопросах модернизации украинской ГТС в соответствии с процедурами, требованиями и целями, зафиксированными в Совместной декларации, подписанной 23 марта 2009 года представителями Украины, Еврокомиссии и международных финансовых институтов.

«Нам необходимо сосредоточиться на выполнении Декларации. Работа в этом направлении активно осуществляется и украинской, и европейской стороной», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Также он сообщил, что вчера в Киеве состоялись очередные консультации при участии делегации Европейской комиссии, где рассматривался вопрос относительно путей реализации договоренностей, зафиксированных в Декларации.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 г. в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по снабжению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять почву для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

31 марта в Берлине на совместной пресс-конференции с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ выразила мнение, что Россия должна быть подключена к процессу модернизации украинской ГТС.

"Украина действительно является суверенным государством – безусловно. Но речь идет о газотранспортной системе с ее содержанием, которая обслуживает несколько стран. Естественно, что Россия должна принимать участие в этом", - сказала А.МЕРКЕЛЬ

Она сообщила, что воспользуется возможностью еще раз переговорить с членами Еврокомиссии, поскольку считает, что газотранспортную систему Украины необходимо совершенствовать с учетом интересов России.

А.МЕРКЕЛЬ подчеркнула, что необходимо найти средства, чтобы в рамках консультаций ЕС и России ликвидировать разногласия, возникшие относительно ГТС.