«ГАЗЭКС-Украина» определит самых дисциплинированных потребителей

С 1 по 24 апреля 2009 г. на предприятиях бизнес-контура «ГАЗЭКС-Украина» будет проходить конкурс «Итоги отопительного полугодия – 2009». Основная цель конкурса - необходимость привлечь внимание широкой общественности к теме платежей за природный газ и повысить уровень своевременных расчетов за его потребление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ГАЗЭКС-Украина».

В сообщении отмечается, что по итогам конкурса организаторы определят и поощрят потребителей и самых дисциплинированных плательщиков за услуги транспортировки и потребление газа, а представят вниманию общественности злостных неплательщиков.

По словам организаторов конкурса, в связи с трудной экономической ситуацией в стране, уровень платежей за потребленный газ уменьшился и может еще уменьшиться весной и летом, что приведет к коллапсу в газовой отрасли и учащению аварийных ситуаций.

"Крайне изношенные газораспределительные сети нуждаются в неотложных регламентных работах по подготовке к следующему отопительному периоду ради безопасности наших потребителей. Для проведения ремонтных работ нужны средства, которые должны своевременно платить потребители газа", - сообщил генеральный директор ООО "ГАЗЭКС-Украина" Виталий Демьянюк. В частности, по состоянию на начало марта, население фактически заплатило 65% от потребленного газа, а предприятия - 96%. Но, хотя процент оплаты юридическими лицами за потребленный газ достаточно высокий, существует определенное количество предприятий, которые на протяжении длительного периода остаются злостными неплательщиками, незаконно подключаются к газовым сетям и отбирают газ.

В конкурсе будут принимать участие потребители газа, которые являются абонентами компаний бизнес-контура "ГАЗЭКС-Украина". Региональные комиссии на основании данных за отопительный сезон 2008-2009 гг. определят по 10 номинантов в каждой категории. Из их числа конкурсная комиссия определит лучших и худших потребителей среди юридических и физических лиц по три на каждом предприятии по следующим номинациям:

- "Прометей" - физические лица - лучшие плательщики

- "Газоед" - физические лица - худшие плательщики

- "Золотой партнер" - юридические лица - лучшие плательщики

- "Газовый вампир" - юридические лица - худшие плательщики

Критериями отбора лучших плательщиков будут своевременность расчетов за потребленный газ, полное выполнение договорных условий и содержание газовых приборов в надлежащем состоянии. Критериями отбора наиболее плохих плательщиков станут отсутствие платежей за отопительный сезон, невыполнение договорных условий, самовольное подключение газовых приборов, несанкционированное подключение к газовым сетям, отбор газа и содержание газовых приборов в неудовлетворительном состоянии. По итогам конкурса победителей наградят призами или же антипризами. Так, победителям в номинации "Прометей" бесплатно установят газовые счетчики, а "победителей" в номинации "Газоед" ожидает "Полезная задвижка" - большой старый вентиль выкрашенный черной краской.

Торжественная церемония вручения призов победителям конкурса состоится 23 апреля 2009 г.

***В бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина» входят ОАО «Днепрогаз», «Донецкгоркгаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз», «Криворожгаз».