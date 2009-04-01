Расходы «Киевэнерго» обоснованны

Государственная инспекция по контролю над ценами подтвердила обоснованность расходов АК «Киевэнерго» на производство тепловой энергии, что являются главным условием формирования экономически обоснованных тарифов в городе Киеве.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

В компании поясняют, что, согласно установленным процедурам, энергопоставляющее предприятие предоставляет Госинспекции по контролю над ценами для утверждения экономические расчеты плановых расходов себестоимости тепловой энергии.

«Это – неотъемлемый этап процедуры формирования тарифов в каждом городе Украины, и в Киеве в частности. Именно на основе подтвержденных государственным органом данных КГГА может устанавливать экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для всех категорий потребителей или выделять средства из бюджета для покрытия разницы между установленными тарифами и подтвержденной себестоимостью», - отметил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

По его словам, заключения инспекции являются открытыми и доступными для всех желающих.

Как сообщает энергопоставляющая компания, Госинспекция по контролю над ценами официально подтвердила, что в себестоимости производства тепловой энергии АК «Киевэнерго» львиную долю - около 80% - составляет цена топлива, а именно - природного газа, который предприятие сегодня закупает по 2 тыс. 570 грн. (с НДС) за 1 тыс. куб, и мазута - по цене 2,5 тыс. грн. (с НДС) за тонну. В оставшиеся 20% себестоимости тепловой энергии входит: непосредственно производство тепловой энергии, расходы на ремонт оборудования, сырье и холодная вода для технологических потребностей с водоотводом; оплата труда, налоги, выплаты по кредитным обязательствам и прочее.

Следующим шагом станет согласование расчетов АК «Киевэнерго» на производство тепла органами КГГА. В ближайшее время компания намерена предложить для утверждения экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в зависимости от категории потребителей: жилищные организации, бюджетные организации и другие потребители.