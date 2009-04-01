Турчинов пообещал передать ВР копии газовых контрактов

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ пообещал безотлагательно передать в Верховную Раду копии подписанных 19 января 2009 года с Россией газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Позавчера (в понедельник – УНИАН) я беседовал об этом с первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ, который заверил меня, что он безотлагательно даст команду первому отделу Секретариата Кабмина направить все эти документы на имя председателя комитета по национальной безопасности и обороне», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что сегодня еще не проверял почту, а потому не знает, поступили ли эти документы.

«Этот вопрос важен, ведь должен засвидетельствовать, что правительство, которое мы создали, действует подконтрольно Верховной Раде, тем более по таким важным вопросам, которые касаются энергетической, экономической безопасности государства на десятилетний период», - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что «ТУРЧИНОВ пообещал, что эти документы Рада получит».

Как сообщал УНИАН, ранее А.ГРИЦЕНКО неоднократно заявлял, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не предоставляет парламенту копии газовых соглашений, невзирая на несколько официальных запросов по этому вопросу.