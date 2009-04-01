Генкомпании НАК «ЭКУ» сократили производство электроэнергии

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-марте текущего года сократили производство электроэнергии на 11,1%, или на 2,2 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 17,4 млрд. кВт/ч (37,3% от общей выработки ОЭС Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как объяснили в компании, сокращение производства обусловлено падением потребления электроэнергии внутри страны.

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за первый квартал т.г. произвели 12,1млрд. кВт/ч электроэнергии (25,9% общегосударственного производства), что на 2,4 млрд. кВт/ч (16,7%) меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Теплоэлектроцентрали в январе-марте т.г. произвели 2,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 20,3% меньше прошлогоднего показателя (2,8 млрд. кВт/ч).

В то же время, гидроэлектростанции в первом квартале увеличили выработку на 35,1%, или на 0,8 млрд. кВт/ч, – до 3,1 млрд. кВт/ч.

На протяжении первого квартала теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 8,8 млн. Гкал тепловой энергии, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года.

В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Захидэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1) ГАК “Укргидроэнерго” (100%), ОАО “Днепродзержинская ТЭЦ” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%), “Херсонская ТЭЦ” (100%), “Одесская ТЭЦ” (100%) и “Харьковская ТЭЦ-5” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежит 100% акций «ЭКУ».