«Черновцыоблэнерго» выплатят дивиденды

Акционеры ОАО "Черновцыоблэнерго" решили направить на выплату дивидендов 15%, или 4 млн. 614,6 тыс. грн., чистой прибыли за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в компании со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем очередном собрании акционеров.

Согласно сообщению, акционеры также решили направить 80% чистой прибыли, или 24 млн. 611,2 тыс. грн., на развитие компании. Еще 5%, или 1 млн. 538,2 тыс. грн., решено направить в резервный фонд.

Справка УНИАН. Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины" принадлежит 70% акций "Черновцыоблэнерго", VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

В 2008 году ОАО «Черновцыоблэнерго» увеличило прибыль в 18,9 раза по сравнению с 2007 годом – до 30,764 млн. грн.