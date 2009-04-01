Заявление Медведева об отказе в кредите - это диктат

Директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА расценивает как “откровенный диктат” заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что Россия не выделит Украине кредит, если не будут учтены ее интересы в вопросах энергетики.

Об этом Г.ПЕРЕПЕЛИЦА сказал в комментарии агентству УНИАН.

«В данном случае это откровенный диктат. МЕДВЕДЕВ, как мы увидели на встрече с канцлером МЕРКЕЛЬ, откровенно выразил ультиматум Германии, и в ее глазах всему Европейскому Союзу. И, безусловно, Россия действует с позиции силы в отношении Украины», - сказал он.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что Россия после кавказской войны вообще перестала считаться с суверенностью новых независимых государств. “Ее политика направлена на откровенное силовое давление, и не только в отношении Украины, но и всех европейских стран, по крайней мере, подавляющего большинства. Теперь ПУТИН и МЕДВЕДЕВ пытаются разговаривать с Западом с позиции силы”, - добавил он.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА считает, что Украина не должна поддаваться этому шантажу, потому что силовая политика эффективна до тех пор, пока ей поддаются. Если противная сторона начинает в ответ занимать жесткую позицию, тогда эффект от такой политики резко падает, отметил эксперт.

По мнению Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, российский кредит все равно Украину не выручит, а только наложит на нее дополнительные политические обязательства.

«Поэтому, мне кажется, не нужно обращать внимание на эту истерику, а нужно реализовать те принципы, которые были задекларированы в Брюсселе в меморандуме», - отметил он.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА также считает, что, в конечном счете, модернизация газотранспортной системы выгодна прежде всего России, потому что она дает возможность транспортировать российские энергоресурсы в стабильном режиме и быть застрахованным от технических и политических рисков. Но вопрос в том, отметил он, что Россия преследует во всей этой войне не экономические, а политические интересы.

«Ее цель - отобрать украинскую “трубу”, чтобы иметь монополию согласно российской энергетической стратегии не только на добычу энергоресурсов, но и на их транспортировку. Когда устанавливается такая монополия, тогда Россия может легко диктовать Европе политические условия или политические требования. В таком случае не стоит надеяться на российские кредиты, они все равно сплошь политизированы, и поэтому нам придется рассчитываться не только процентами, но и собственным суверенитетом», - сказал он.

По мнению эксперта, для улучшения отношений с Россией Украине нужно демонстрировать достаточно сильную позицию. “Когда Россия будет видеть в лице Украины не слабого партнера, который бегает ко всем с протянутыми руками, а сильного партнера, только в таком случае Россия может смягчить свою позицию, понимая, что силовая политика не дает необходимых дивидендов”, - добавил Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Как сообщал УНИАН, 31 марта на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ в Москве Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не выделит кредит Украине, если не будут учтены ее интересы в вопросах энергетики.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.