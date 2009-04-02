Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 1 апреля, понизились на фоне данных о рекордном за последние 16 лет увеличении запасов нефти в США, сообщает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,27 доллара - до 48,39 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,79 доллара - до 48,44 доллара за баррель.