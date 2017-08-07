Нефть дешевеет на фоне роста добычи и экспорта ОПЕК

Цены на нефть немного снизились утром в понедельник: рост добычи ОПЕК перебил хорошую трудовую статистику США и сокращение числа буровых.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,34 процента до $52,24 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,38 за баррель, на 0,4 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Основным фактором давления на котировки аналитики называют рост добычи и экспорта ОПЕК.

Экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370.000 баррелей в сутки, показали данные Thomson Reuters Oil Research.

Нефтекартель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.

В понедельник-вторник в Абу-Даби состоится встреча технического комитета ОПЕК, на которой некоторые участники глобального пакта обсудят исполнение сделки.