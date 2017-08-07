"Центрэнерго" перевел второй блок Змиевской ТЭС на газовый уголь

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" завершила перевод второго блока Змиевской ТЭС (Харьковская область) с работы на дефицитном угле антрацитовой группы на добываемый в Украине уголь газовых марок. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

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"Уже закончена работа по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля с переводом котлоагрегата блока № 2 на использование угля газовой группы марок "Г" и "ДГ". Сегодня продолжаются пусконаладочные работы для последующего введения блока в промышленную эксплуатацию. Таким образом, Змиевская ТЭС переходит с дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, станция также продолжает накапливать запасы угля.

"На сегодня его объемы составляют более 110 тысяч тонн, что должно обеспечить дальнейшую работу электростанции и стабильное прохождение отопительного сезона 2017-2018 годов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. Также Украина начала импортировать уголь газовой группы, при этом такой уголь продолжают добывать государственные шахты и шахты, которые входят в состав ДТЭК, на подконтрольной Украине территории.

Для снижения зависимости от антрацита в 2016 году было инициировано переоборудование двух блоков Змиевской ТЭС на сжигание угля газовой группы. Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщал, стоимость такого перехода составляет 240 миллионов гривень.

В конце мая "Центрэнерго" завершило строительно-монтажные работы для переоборудования второго блока Змиевской ТЭС на работу на газовом угле. По информации компании, данный блок должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2017 года.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций "Центрэнерго" принадлежат государству.