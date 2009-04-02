НКРЭ аннулировала лицензию “Укринтерэнерго”

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) аннулировала лицензию Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности “Укринтерэнерго” на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Лицензия аннулирована на основании заявления госпредприятия.

Как сообщал УНИАН, на заседании 13 ноября 2008 г. Нацкомиссия регулирования электроэнергетики приняла решение выдать «Укринтерэнерго» лицензию на поставку газа с ежегодным объемом 120 млн. кубометров по нерегулируемому тарифу.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию, Польшу, Румынию. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.

Министерство топлива и энергетики решило передать государственное предприятие «Калушская ТЭЦ» в управление государственного оператора по экспорту электроэнергии ГПВД «Укринтерэнерго» (приказ Минтопэнерго от 14 июля №373).

Передача ТЭЦ в управление «Укринтерэнерго» является одним из этапов расширения экспортного потенциала т.н. «Бурштынского энергоострова», с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы.

Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая – 590 ГКал/ч. Предприятие поставляет тепловую энергию в основном для ООО «Карпатнафтохим».