В "Нафтогазе" планируют увеличить сумму исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже

НАК "Нафтогаз" намерен увеличить требования к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже больше, чем на 5 млрд долларов. Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "5 канала".

"Относительно транзитного контракта, мы ожидаем решения по нашим искам, поскольку у "Газпрома" есть иск, но там на очень небольшую сумму. Если наши позывные требования более 13 млрд, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем 5 млрд долларов, то, соответственно, "Газпрома" иски - 7 млн долларов. Кажется, сумма какая-то такая", - сказал Витренко.

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Напомним, с 2014 года в Стокгольме рассматриваются два дела. 50 млрд - общий объем требований украинской компании по двум делам. Оба дела касаются контракта на поставки газа, подписанного в январе 2009 года после переговоров экс-премьера Юлии Тимошенко и ее российского коллеги Владимира Путина.