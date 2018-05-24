Рынок нефти: худшее позади

Анализ технических и фундаментальных показателей рынка нефти позволяет сделать прогноз, что цена «черного золота» не должна упасть ниже 40 долларов за баррель. Несмотря на то, что не ожидается резкое повышение цен, рынок нефти уже достиг дна, полагают эксперты инвестиционной компании Delphi Capital.

Выводы о том, что самые худшие времена для рынка нефти уже позади, основываются на ряде факторов…

Нефть марки WTI (добывается в Западном Техасе, США) снова торгуется с премией по отношению к нефти марки Brent (добывается в Северном море), после месяцев торгов с безосновательным дисконтом. Факт возврата цены к историческим взаимосвязям (в основном по причине того, что WTI обладает лучшими качественными показателями) является одним из ранних индикаторов того, что избыток предложения нефти сокращается и реальный рыночный спрос возвращается.

Контанго нефтяных фьючерсов очень сильно сузилось относительно своих исторических максимумов в начале февраля 2009 года. Этот факт также является индикатором восстановления спроса на сырую нефть.

Справочно: контанго – это разница в стоимости фьючерсных контрактов с разными сроками поставки; как правило, цена нефти с более ранней поставкой дешевле, чем цена с более поздним сроком поставки. Более высокая цена фьючерсов с более поздним сроком поставки объясняется тем, что цена дополнительно включает в себя стоимость финансирования, хранения и страхования нефти. Наличие контанго свидетельствует о том, что есть что хранить, что нехарактерно для рынков с пониженным предложением.

ОПЕК продолжает удивлять рынок высокой дисциплиной в реализации своих решений. Картелю удалось существенно сократить производство в соответствии с квотами, установленными в 4-м квартале 2008 года. Так, суточная квота добычи нефти была уменьшена на 4,2 млн. баррелей (около 600 тысяч тонн) относительно суточных объемов добычи нефти в размере 29,5 млн. баррелей (около 4 млн. тонн), которые были зафиксированы в сентябре 2008 года.

С точки зрения технического анализа, нисходящий тренд цены барреля нефти, берущий начало с середины июля 2008 года (с исторического максимума цены в 147 долларов за баррель), развернулся в сторону повышения цены в январе 2009 года и обеспечивает поддержку с тех пор. Линия тренда установила дно для цены нефти в пределах 40 долларов за баррель.

Увеличение денежной массы со стороны Федеральной резервной системы США ослабляет доллар и таким образом ограничивает падение цен на базовые сырьевые материалы, которые торгуются в долларах США. Недавний рост цен также был спровоцирован и планами ФРС по выкупу государственных облигаций.

«Несмотря на то, что цены на нефть достигли дна, мы считаем, что их недавнее повышение трудно поддерживаемо по ряду причин», – отметил управляющий партнер Delphi Capital Сергей Сивопляс.

Среди причин - снижение цены на нефть приводит к снижению стоимости бензина, что позволяет покупателям направлять деньги на покупку других товаров за счет экономии на топливе. Таким образом, низкая цена на нефть имеет такое же влияние, как и фискальные стимулы со стороны государства и может оказать положительное влияние на экономику в состоянии рецессии. Учитывая продолжающееся ухудшение мировой экономики, увеличивающуюся безработицу, снижение производства и покупательского спроса, недавний рост цен на нефть не будет иметь продолжения на данном этапе экономического цикла.

Во-вторых, цены на нефть демонстрируют историческую корреляцию с мировыми индексами опережающих экономических индикаторов (LEI – Leading Economic Indexes) и с американским индексом менеджеров по закупкам (US Purchasing Managers Index), который публикуется Институтом управления поставками (ISM – Institute for Supply Management). Все эти индексы продолжают снижаться. До тех пор, пока вышеприведенные индексы не развернутся и начнут расти, рост стоимости нефти маловероятен.

Биржевые фонды (так называемые ETFs - Exchange Traded Funds) и фьючерсы являются лучшими инструментами для работы инвесторов на рынке сырой нефти. Несмотря на высокую популярность данных инструментов за рубежом, эти инвестиционные продукты все еще недоступны для украинских инвесторов.

Для Украины 2009 год будет периодом относительно невысоких цен на сырую нефть и нефтепродукты

Данный период для Украины является удачным временем для внедрения регуляторных изменений на рынке нефтепродуктов и газа, что будет способствовать увеличению внутренних и международных инвестиций в нефтегазовый сектор. Следует учитывать, что существует временной лаг между началом инвестирования в разведку и добычу углеводородов и увеличением объемов добычи в стране. Таким образом, инвестиции сейчас могут способствовать увеличению национальной добычи углеводородов, когда цены начнут расти.

К таким примерам можно отнести проект компании «Вeнко» на Прикерченском участке шельфа Черного моря и проект создания совместных предприятий «Нафтогазом Украины» и международными инвесторами, которые обладают необходимыми техническими и финансовыми ресурсами для добычи природного газа в Полтавской области. Еще одним выгодным для Украины действием в период низких цен на нефть может стать возможность диверсификации поставок топлива в страну. Речь идет о запуске трубопровода Одесса-Броды для прокачки Каспийской нефти в изначально запроектированном аверсном направлении.

Delphi Capital (для УНИАН)