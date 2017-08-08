Новым руководителем "Укртрансгаза" станет поляк
Набсовет "Нафтогаза" одобрил назначение на пост главы "Укртрансгаза" технического директора польской PGNiG Technologie Павла Юзефа Станчака.
Наблюдательный совет Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание на пост президента оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" технического директора – члена правления польской PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
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Согласно сообщению, "Нафтогаз" как владелец 100% акций "Укртрансгаза" утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний.
Сообщается, что сейчас Станчак работает техническим директором – членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.
В пресс-службе сообщили, что Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. Он продолжал работать в должности технического директора - члена правления Gaz-System до 2008 года и отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.
Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года правление "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.
Прокопив занимал должность главы газотранспортной компании "Укртрансгаз" с августа 2014 года.
Осенью 2016 года между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство "Укртрансгазом" компрессорных станций на юге Украины. В результате, материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода "Южный поток".
В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы "Укртрансгаза" Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". По словам Прокопива, эта инициатива не нашла поддержки среди членов набсовета.
10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе "Укртраснгаза" подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 миллиарда гривень.