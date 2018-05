Vanco и «ЛУКОЙЛ» подписали новое соглашение

Правительство Республики Гана, Национальная нефтяная корпорация Ганы (Ghana National Petroleum Corporation, GNPC), Vanco Ghana Ltd. и LUKOIL Overseas Ghana Ltd. подписали новое соглашение о совместной добыче и разделе углеводородов на территории блока Cape Three Points Deepwater, который находится в Гвинейском заливе на континентальном шельфе Республики Гана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Венко Прикерченская Лтд».

В сообщении отмечается, что данное соглашение заменит уже существующее соглашение, действие которого истекает в конце апреля 2009 года.

Новое соглашение дает возможность компаниям Vanco и ЛУКОЙЛ продолжить разработку участка - проведение трехмерного сейсмического исследования (3D) и дополнительные буровые работы.

Соглашение также предусматривает, что GNPC и правительство Ганы получат значительную коммерческую выгоду от проекта, которая будет выражена в более высокой прибыли в пользу государства и большей доле участия в проекте Национальной нефтяной корпорации Ганы.

Договор также предусматривает передачу Республике Гана всего найденного при добыче нефти попутного газа.

Блок Cape Three Points Deepwater имеет территорию 5146 кв. километров с глубинами от 200 до 3,000 метров в бассейне Tano. Доля компании Vanco в этом проекте составляет 28.34%, доля компании ЛУКОЙЛ - 56.66%, доля Национальной нефтяной корпорации Ганы - 15% с возможностью дальнейшего приобретения еще 5% при коммерческой эксплуатации месторождений.

Реализация соглашения начнется в ближайшее время, когда буровое судно для глубоководного бурения «Aban Abraham» отправится из Кейптауна (ЮАР) в район работ после окончательного завершения переоборудования судна для бурения на морских глубинах около 2 000 метров. Планируется, что судно начнет бурение эксплутационной скважины Dzata-1 на территории Ганы к концу апреля 2009 года.

Участок морского дна Dzata находится на глубине 1 874 метров. Он представляет собой антиклинальную структуру с многочисленными разноуровневыми меловыми горизонтами, потенциально содержащими значительные количества углеводородов. Общая глубина скважины ориентировочно составит 4 786 метров или 2 912 метров ниже уровня морского дна.

“Судно «Aban Abraham» готово для бурения скважины на этом очень перспективном участке. Мы надеемся, что нас ожидает открытие значительных запасов углеводородов. Vanco и ЛУКОЙЛ выражают признательность за помощь и поддержку со стороны Национальной нефтяной корпорации Ганы, а также Министерства энергетики этой страны в процессе заключения нового Соглашения и совместной добыче и разделе углеводородов, что позволит продолжить партнерство и сотрудничество в освоении месторождений на блоке Cape Three Points Deep Water.”, - отметил президент компании Vanco Джин Ван ДАЙК.

Справка УНИАН. Vanco Energy – независимая компания, которая осуществляет геологоразведку и разработку нефтегазовых месторождений. Опыт Vanco включает весь перечень поисково-разведывательных работ: геологические исследования с целью определения перспективных структур и мест заложения поисковых скважин, инженерные, операционные и буровые операции. На протяжении своей истории Vanco сотрудничала с такими компаниями как Lukoil, ExxonMobil, Hydro, Nexen, Shell. Последние 10 лет Vanco осуществила 12 детальных 2D-сейсмических исследований на суммарной площади более 25 000 км2, а также девять 3D-сейсмических исследований на площади около 19 000 км2. Vanco вместе с Total / Unocal принимала участие в бурении четырех глубоководных скважин в Габоне. В частности, был установлен мировой рекорд на скважине Габон Джужи-1 - бурение на глубине моря 2791 метр. Вместе с компанией Nexen Vanco пробурила две глубоководные скважины в Экваториальной Гвинее. Vanco была самостоятельным оператором по бурению глубоководных скважин в Марокко (скважина на глубине моря 2125 метров) и Кот д`Ивуар (скважина на глубине моря 1735 метров).

"Венко Прикерченская Лтд." является подразделением "Vanco International", дочерней компании "Vanco Energy", владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван Дайк. "Венко Прикерченская Лтд." занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв.км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долларов США.