Электроэнергия с 1 апреля не подорожает

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на сегодняшнем заседании отменила свое решение о повышении с 1 апреля т.г. тарифов на электроэнергию для потребителей, которые использует более 400 кВт/ч в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что постановление было недоработанным, поэтому принято решение его отменить. При этом В.КАЛЬЧЕНКО дал понять, что до конца года НКРЭ не намерена повышать тарифы на электроэнергию для населения.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать после доработки документа его принятия в новом варианте, В.КАЛЬЧЕНКО сказал: «Думаю, что цена вопроса слишком низкая для того, чтобы сегодня вообще рассматривать вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения».

Говоря о недоработках решения НКРЭ от 19 марта т.г. о повышении тарифов на электроэнергию, В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что не были учтены случаи, когда население по объективным причинам использует большие объемы электроэнергии, поскольку не имеет альтернативных источников энергии для бытовых нужд.

Напомним, сегодня, 2 апреля, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО покинула заседание Кабмина, чтобы провести специальное совещание с представителями НКРЭ по поводу повышения с 1 апреля тарифа для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч электроэнергии.

На пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам: «Мы обратились как правительство и я как премьер-министр к НКРЭ с предложением отменить это решение… и могу сказать, что на этом совещании мы нашли взаимопонимание. Премьер-министра НКРЭ услышала, и я уверена, что они все-таки, учитывая то, что правительство ведет абсолютно другую стратегию по использованию электроэнергии, отменят это постановление».

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики на своем заседании приняла решение с 1 апреля повысить тариф для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза – до 76,26 коп. (с НДС) за кВт/ч.

Согласно принятому решению, новый тариф не будет применяться к следующим категориям бытовых потребителей: к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей; к приемным семьям; к абонентам, проживающим в домах с кухонными электроплитами; к абонентам, использующим электроэнергию на отопление жилья, в случае наличия счетчиков зонального учета потребления.

В ходе рассмотрения данного вопроса председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО напомнил, что, по данным энергокомпании, на сегодняшний день количество абонентов, потребляющих свыше 400 кВт/ч, составляет около 3% (600 тыс. абонентов) от общего количества бытовых потребителей. При этом данная группа потребляет 16% (4,6 млрд. кВт/ч ежегодно) от общего объема потребления электроэнергии населением. В.КАЛЬЧЕНКО также допустил, что по итогам введения нового тарифа комиссия может вернуться к рассмотрению вопроса о блочных тарифах. В частности, он не исключил возможности снижения планки потребления, к которой будет применяться новый, экономически обоснованный тариф.

«Этот шаг необходимо было сделать. После проведения соответствующего анализа мы решим, остановимся мы на 400 или будем понижать планку», – отметил председатель комиссии.