Украина сократила транзит газа в Европу

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-марте сократила транзит природного газа в страны Европы на 52,7%, или на 18,3 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16,4 млрд. куб. м.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе интернет-конференции на портале ЛИГА.

«За этот период, по оперативным данным, Украина потребила около 2,5 млрд. кубометров, страны ЕС - 16,4 млрд. кубометров. Мы говорим о том газе, который прошел по территории Украины», – сказал он.

При этом он добавил, что «относительно ограничения объемов переговоры между НАК и «Газпромом» продолжаются».

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

В 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8%, больше, чем в 2007 году.