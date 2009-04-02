Украина готова сотрудничать со всеми по модернизации ГТС

Украина и Россия продолжают консультации относительно даты проведения заседания двусторонней Комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Все консультации с российской стороной, которые касаются проведения совместной украинcко-российской комиссии, которая готовилась на 8 апреля, эти консультации продолжаются. Дата проведения комиссии будет определена дополнительно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что исполняющий обязанности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН проводят все необходимые консультации с Министерством топлива и энергетики России и ОАО «Газпром» для того, чтобы пояснить, что модернизация газотранспортной системы Украины является абсолютно открытым вариантом для сотрудничества.

«Мы готовы сотрудничать со всеми, кто предложит самые лучшие варианты реконструкции и модернизации газотранспортной системы по минимальным ценам и при наивысшем качестве. Это абсолютно прозрачный процесс, он открытый и он позволит Украине в течение трех-четырех лет модернизировать национальную ГТС», - добавила премьер.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Кремля 24 марта, ссылаясь на Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, заявили, что Россия переносит межправительственные консультации с Киевом из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной 23 марта в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

"Такие консультации состоятся после прояснения соответствующих вопросов, которые возникли у российской стороны", - сказал Д.МЕДЕВЕВ.

Премьер-министр РФ В.ПУТИН поддержал это предложение.

Визит Ю.ТИМОШЕНКО уже переносился с 27 марта по техническим причинам.