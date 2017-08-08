Суд в Гааге начал рассматривать иск "Нафтогаза" против России из-за захвата активов в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» против Российской Федерации по делу об утрате компанией своих активов на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году.

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Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте суда.

В этом иске «Нафтогаз Украины» ссылается на нормы Соглашения между правительствами России и Украины о защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также на правила, которые были приняты Комиссией ООН по международному торговому праву в 1976 году.

Как сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году дочерняя структура «Нафтогаз» - «Черноморнефтегаз» потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Согласно отчету НАК «Нафтогаз» за 2014 год, стоимость потерянных в Крыму активов оценивалась в 13,8 млрд грн.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.

В середине января 2017 года сообщалось, что «Нафтогаз» закупил за 6,3 млн долл. юридические услуги для отстаивания своей позиции по этому иску.