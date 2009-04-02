Украина вовремя рассчитывается за российский газ

Украина в полном объеме выполняет финансовые обязательства за поставки российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Расчеты за газ, так же, как и по всем обязательствам, правительство осуществляет своевременно в полном объеме – за январь и февраль мы рассчитались своевременно, и за март расчеты также будут произведены, как это и предусмотрено контрактом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что больше никакой нестабильности в деятельности НАК «Нафтогаз Украины» и национальной газотранспортной системы не будет.