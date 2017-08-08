Украина с начала года увеличила импорт нефти в 2,3 раза

Украина в течение января-июля 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 213 миллионов долларов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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Основные поставки нефти (86,3%) были из Азербайджана – на 183,8 миллиона долларов, Казахстана (8,2%) – 17,5 миллиона долларов, Ирана (2,7%) – 5,6 миллиона долларов. Из других стран было поставлено сырье на 5,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.