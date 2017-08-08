Британская Shell прошла квалификацию ЕБРР для поставок газа "Нафтогазу" за кредитные средства

Британская Shell Energy Europe Limited прошла предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» на средства возобновляемого кредита Европейского банка реконструкции и развития в 2017-2018 годах, сообщила пресс-служба госкомпании.

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«Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дополнил перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК «Нафтогаз Украины» на средства возобновляемого кредита ЕБРР в 2017-2018 годах. Условно прошла предварительный отбор компания Shell Energy Europe Limited (Великобритания)», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года «Нафтогаз» объявил о начале процедуры отбора импортеров для закупки газа, который будет использован в отопительном сезоне 2017-2018 годов, за кредитные средства ЕБРР в размере 300 млн долл. Для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов «Нафтогаз» также брал кредит у ЕБРР в размере 300 млн долл.

В июне «Нафтогаз» сообщил, что предварительный отбор на поставки газа за средства кредита ЕБРР в 2017-2018 годах прошли 13 компаний.

Так, безусловную предварительную квалификацию прошли три компании: CEZ A.S. (Чешская Республика), ENGIE SA (Франция), PGNIG (Польша).

Кроме этого, условно прошли предварительный отбор 10 компаний из Швейцарии Великобритании, Словакии, Италии, Польши, Германии и Венгрии.

В 2016 году «Нафтогаз» импортировал с европейского рынка 8,2 млрд куб. м газа, что на 1 млрд куб. м (11%) меньше, чем в предыдущем году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.