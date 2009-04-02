Оспариваемый RosUkrEnergo газ полностью растаможен
Заявляет «Нафтогаз»
НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что полностью растаможила 11 млрд. куб. м, которые швейцарский трейдер RosUkrEnergo считает своими.
Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в ходе интернет-конференции на портале ЛИГА.
«Мы не хотели комментировать прохождение судебного процесса в Стокгольме, единственное, в чем можем заверить: что на сегодня не существует иска относительно 11 млрд. кубометров газа, которые находятся на балансе НАК "Нафтогаз Украины". Этот газ на сегодня полностью растаможен и находится в полной собственности компании», – сказал он.
Напомним, растаможивание спорных объемов газа стало одним из главных скандалов в политической жизни Украины в марте.
2 марта Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по подозрению в хищении газа. При этом "Нафтогаз" смог получить только 6,3 млрд. куб. м.
4 марта СБУ провело обыски в офисе "Нафтогаза", но успеха не добились: в офисе СБУ и отряду "Альфа" оказали сопротивление депутаты от Блока Юлии Тимошенко. Правительство в споре поддержало НАК "Нафтогаз Украины", а Президент Виктор ЮЩЕНКО – СБУ.
24 марта Шевченковский районный суд Киева признал незаконным возбуждение СБУ уголовного дела по подозрению в хищении газа. СБУ обжаловала это решение, однако Апелляционный суд Киева 1 апреля также встал на сторону "Нафтогаза Украины".
26 марта сообщалось, что правительство Украины поручило Гостаможне провести растаможивание всех 11 млрд. куб. м газа.
В то же время 24 марта состоялось первое предварительное слушание дела «РосУкрЭнерго» против НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Швеции, в одно производство объединены девять исковых заявлений к НАК «Нафтогаз Украины» со стороны «РосУкрЭнерго». Как заявил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, в Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) о возмещении 11 млрд. куб. м газа.
Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.