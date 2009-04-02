Контрольный пакет «Днепроэнерго» должен быть у государства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила удовлетворение тем, что в наблюдательном совете «Днепроэнерго» большинство составляют представители от правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы существенно улучшили ситуацию, и если в наблюдательном совете не было ни одного человека от власти, от правительства, там все люди были представлены сомнительными коммерческими структурами, то сегодня большинство в Наблюдательном совете принадлежит правительству, и контрольный пакет собственности на «Днепроэнерго» принадлежит правительству, то есть государству», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что правительство стояло, стоит и будет стоять на позициях, что контрольный пакет «Днепроэнерго» должен находиться у государства.

Как сообщал УНИАН, 24 марта акционеры ОАО «Днепроэнерго» обновили состав набсовета общества. В обновленный орган управления вошли, в частности, 3 представителя НАК «Энергетическая компания Украины»: президент компании Владимир ЗИНЕВИЧ, вице-президент Александр ЩЕРБАТЮК и начальник отдела договорной работы компании Вадим СОЛОМЧЕНКО. Кроме того, в состав набсовета вошла сама НАК «ЭКУ» в качестве юридического лица. Также в состав набсовета вошли управляющая компания ДТЭК DTEK Holdings Limited, ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», а также Алексей ЗАХАРЧУК, который также является членом набсовета АК «Киевэнерго» и по данным СМИ является менеджером группы ДТЭК.

В то же время, согласно решениям собрания акционеров компании от 21 марта 2008 года, легитимность которого оспаривается в судах, но в котором также принимала официальное участие НАК «ЭКУ», набсовет компании был полностью сформирован из представителей государственной управляющей компании.

В настоящее время, по данным нового регистратора ОАО «Днепроэнерго» АКБ «Проминвестбанк», доля НАК «ЭКУ» в уставном капитале компании уменьшилась с 76,04% до 50,00001676%, в то же время DTEK Holdings Ltd (Кипр) увеличила свое присутствие с 21,56% до 41,64% акций. В целом же, по информации самой ДТЭК, в настоящее время она контролирует более 47% акций компании.

В собрании акционеров 24 марта текущего года НАК «ЭКУ», согласно официально озвученной позиции, принимало участие принадлежащими ей голосами - а именно 2 млн. 983 тыс. 717 акций. В то же время председатель правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ заявил в комментарии пресс-службе «Днепроэнерго», что НАК «ЭКУ» голосовало на собрании контрольным пакетом 50% +1 акция.

В августе 2008 года президент НАК «ЭКУ» Владимир ЗИНЕВИЧ заявил УНИАН: «Мы будем участвовать в любом собрании акционеров с пакетом 76,04% акций. Мы никогда не согласимся на пакет 50%+1 акция, пока не будет поставлена точка в судебных разбирательствах. А насколько они затянутся, неизвестно».

В ходе предвыборной кампании 2007 года в Верховную Раду премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла, что «Днепроэнерго» должно быть возвращено государству.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 13 июня 2007 года № 407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании. Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение проводилось путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии государственная доля в уставном капитале ОАО «Днепроэнерго» фактически уменьшилась с 76,04% до 50% +1 акция.