«Нафтогаз» направил в Молдову специалистов

Сегодня группа специалистов ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» отбыла в Молдову для предоставления технической помощи и проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Ананьев-Тирасполь-Измаил», на котором 1 апреля произошла авария.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что руководство АО «Молдовагаз» обратилось непосредственно к украинской стороне с просьбой посодействовать в выполнении сварочных работ с привлечением специалистов ДК «Укртрансгаз». В Молдову была отправлена бригада линейно-эксплуатационной службы Одесского линейного производственного управления магистральных газопроводов, которое непосредственно сотрудничает с молдавскими и приднестровскими газотранспортниками.

Предполагается, что ремонтные работы продлятся примерно 3 дня.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в 5.55 по киевскому времени в Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» поступило сообщение об аварии на магистральном газопроводе "Ананьев-Тирасполь-Измаил" (диаметр 1200 мм) на территории Приднестровской республики.

Сейчас транзит газа в направлении стран Балканского региона - Румыния, Болгария, Турция, Греция и Македония - составляет до 36 млн. куб. м в сутки. Полностью объемы транзита газа планируется восстановить после ремонта поврежденного участка.