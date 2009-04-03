Южный и Северный потоки являются политическими решениями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что проекты по строительству новых газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» являются политическими, и они экономически неоправданны.

Об это он сказал в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

«Какой интерес России? Как можно больше добывать газ, как можно больше использовать условия Украины, как страны-транзитера, доставлять этот продукт до Европы. Мы гарантируем, что украинский путь доставки российской газа самый эффективный, надежный и самый экономический. И другие проекты: Северного потока или Южного потока или еще какого-то потока, - это проекты политические, которые, на мой взгляд, приносят очень сложное восприятие в Европе, когда мы говорим о формировании идеологии общего, единого газового оптового рынка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что модернизация газотранспортной системы Украины выгодна России, потому что 82% российского газа сегодня доставляется по этому маршруту.

Президент Украины считает, что Россия никогда не сможет отказаться от транзита газа через территорию Украины.

«России выгоден надежный, стратегический маршрут поставки. Россия никогда не придет к диверсификации поставок. Никогда. То есть, можно заменить на 10 млрд., на 20 млрд., но это не ответ…», - сказал он.

В то же время, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская ГТС по проектной мощности сегодня еще недоиспользована на 30-40 млрд. куб. газа в год.

«А если мы этот отрезок Богородчаны-Ужгород, там 300-350, до 400 км, еще на 20 млрд. усилим пропускную способность, этот газопровод может давать дополнительно прокачки газа 60-80 млрд.», - сказал он.

«Причем, вложить в этот проект раз в 10 меньше финансов, нежели те, которые предлагаются на 40 млрд. Северного пути. В 10 раз дешевле! У нас должны быть не политические принципы, а ясные экономические принципы. И когда мы говорим о том, что в этом вопросе максимально должна быть продуманная открытая политика в сфере транзита, тарифов, поставок технологического газа, то те вещи, которые надо было решить, ведя дискуссию по этому вопросу, эта дискуссия завершилась в середине января, я считаю, очень низкими, низкопробными результатами», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Кроме этого, он отметил, что резкая реакция российского руководства на декларацию, подписанную между Украиной и ЕС о модернизации украинской ГТС, является «неадекватной».

Также В.ЮЩЕНКО напомнил, что, согласно украинскому законодательству, ГТС может быть только в государственной собственности.

«Почему это Россию не устраивает как производителя газа? Мы ясно ставим вопрос, что это наше внутреннее дело, что статус этой системы не меняется, мы его не собираемся ревизовать сегодня», - подчеркнул Президент Украины.