Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" на текущий год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2017 год с показателем чистой прибыли на уровне 240 миллионов гривень. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, представлявшего этот план, чистая прибыль компании в 2017 году составит 240 миллионов гривень, что на 50 миллионов гривень больше, чем в 2016 году.

"Доходы за 2017 год увеличились до 41,16 миллиарда гривень, что практически на 2 миллиарда гривень больше, платежи в бюджеты всех уровней составила 10,041 миллиарда, что на 1,8 миллиарда гривень больше, а чистый доход составил 240 миллионов гривень", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень. При этом чистый доход компании от реализации продукции вырос на 9,6% - до 36 миллиардов гривень, а валовая прибыль сократилась до 5,7 миллиарда гривень с 7,4 миллиарда гривень в 2015 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.