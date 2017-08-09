Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" на текущий год
Утвержденный Кабмином финплан "Энергоатома" предусматривает чистую прибыль на уровне 240 миллионов гривень.
Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2017 год с показателем чистой прибыли на уровне 240 миллионов гривень. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
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По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, представлявшего этот план, чистая прибыль компании в 2017 году составит 240 миллионов гривень, что на 50 миллионов гривень больше, чем в 2016 году.
"Доходы за 2017 год увеличились до 41,16 миллиарда гривень, что практически на 2 миллиарда гривень больше, платежи в бюджеты всех уровней составила 10,041 миллиарда, что на 1,8 миллиарда гривень больше, а чистый доход составил 240 миллионов гривень", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень. При этом чистый доход компании от реализации продукции вырос на 9,6% - до 36 миллиардов гривень, а валовая прибыль сократилась до 5,7 миллиарда гривень с 7,4 миллиарда гривень в 2015 году.
Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.