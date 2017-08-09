Запасы антрацитового угля на ТЭС сократились на 5%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций со 2 по 9 августа текущего года сократились на 4,8% – до 689,8 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеКабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике

При этом запасы угля газовой марки сократились на 10,3% – до 1,225 миллиона тонн с 1,366 миллиона тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 8,4% – до 1,915 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.