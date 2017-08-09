Гройсман: RAB-тариф для облэнерго несправедливый и может привести к росту цен на электроэнергию

Правительство не поддерживает предложенный Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, вариант внедрения стимулирующего инвестиции и сокращение потерь в электросетях тарифообразования для облэнерго (RAB-тариф), поскольку он является непрозрачным и может привести к необоснованным расходам населения на электроэнергию.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Так называемый RAB-тариф, который ввела НКРЭКУ, не поддерживается и не может быть поддержан украинским правительством. Я как премьер-министр такой подход не поддерживаю и знаю точку зрения коллег-министров. Мы считаем, что тариф является необъективным, несправедливым и не отвечает условиям прозрачности, что может привести к излишним расходам украинских граждан на электроэнергию. Наша позиция состоит в том, чтобы НКРЭКУ предоставила все расчеты, нужно провести обсуждение с экспертной средой по конкретным пунктам и доказать им, что схема, которую они внедряют, работать не может», - сказал он.

В этой связи премьер поручил Министерству энергетики и угольной промышленности с привлечением Министерства экономического развития и торговли провести соответствующие консультации с участниками рынка и заинтересованными сторонами.

«НКРЭКУ - независимый регулятор, но правительство такое решение поддержать не может», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что внедрение RAB-тарифов не должно повлиять на стоимость электроэнергии для населения, и сообщил о начале процесса изучения влияния такого тарифообразования на стоимость электроэнергии для граждан.

В июне прошлого года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что комиссия планирует с октября 2016 года перевести на стимулирующее тарифообразование до 8 облэнерго.

В конце сентября 2016 года глава НКРЭКУ предложил при переходе к новой методике формирования тарифов для облэнерго ввести ставку доходности на старые и новые активы этих компаний на уровне 19%. Эксперты признали такой уровень очень высоким.

27 июля 2017 года Вовк сообщил, что НКРЭКУ завершила формирование законодательной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования для облэнерго. При этом глава регулятора не привел конкретных данных о новой методологии тарифообразования и ее влиянии на тариф для облэнерго и возможной дополнительной финансовой нагрузке на конечного потребителя.

Согласно позиции Нацкомиссии, переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.

Справка УНИАН. Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.