НКРЭ считает целесообразными экспортные аукционы

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) считает более целесообразной организацию экспортных аукционов по продаже не права доступа к трансграничным мощностям, а физических объемов электроэнергии для дальнейшего экспорта.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО, комментируя принятые Верховной Радой изменения в Закон «Об электроэнергетике», согласно которым в текущем году должны быть внедрены аукционы по продаже доступа к экспортному трафику.

«Мы поддерживаем проведение аукционов, только, наверное, аукционов на электроэнергию, а не на сечение», – сказал он.

В этой связи В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что в настоящее время пропускная способность трансграничных мощностей составляет 3600 МВт, тогда как мощность так называемого Бурштынского энергоострова, синхронизированного с энергосистемой Европы (UCTE), – всего 500 МВт.

«Когда вся энергосистема Украины будет присоединена к UCTE, тогда можно будет говорить об аукционах на сечение, а сегодня я за аукционы на электроэнергию, которая будет закупаться в ОРЭ (оптовый рынок электроэнергии – УНИАН) для ее дальнейшего экспорта», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Напомним, согласно изменениям в Закон «Об электроэнергетике», принятым 19 марта т.г. Верховной Радой, Кабинет Министров обязан провести первый аукцион по праву доступа к трансграничному трафику в течение четырех месяцев со дня вступления этих изменений в силу. При этом на аукцион должен быть выставлен весь работоспособный физический объем так называемого Бурштынского энергоострова (500 МВт в зимний и 550 Мвт в летний периоды).

На сегодняшний день о своем желании экспортировать электроэнергию из Украины уже заявили ООО «Схидэнерго» и НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ»).

В декабре 2008 года ООО «Схидэнерго», входящая в структуру ДТЭК, и венгерский трейдер System Consulting ZRt заключили контракт на организацию экспортных поставок электроэнергии в Венгрию. Согласно контракту, «Схидэнерго» обязуется ежемесячно поставлять мощность 350 МВт. Электроэнергию для экспорта «Схидэнерго» намерено закупать на оптовом рынке электроэнергии. Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

По неофициальной информации участников рынка, НАК «ЭКУ», получившая лицензию на право поставок электроэнергии с годовым объемом 6,8 млрд. кВт/ч, в настоящее время ведет переговоры об организации прямых поставок украинской электроэнергии в Венгрию с тем же MVM Trade Zrt (Венгрия).

В 2007 году «Укринтерэнерго» провело пять аукционов, на которых выставлялась экспортная мощность Бурштынского энергоострова в 100 МВт. В ходе аукционов экспортная цена украинской электроэнергии достигала 0,09 долл. за кВт/ч. Все объемы выкупались компаний Energy Capital Zrt (Венгрия), которая входит в Korlea Invest Holding украинского бизнесмена Василия БЕЧВАРЖА.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному НКРЭ тарифу.

Физическая пропускная способность сечения Украина-Россия составляет 1800 МВт, Украина-Молдова – 1050 МВт, Украина-Белоруссия – 800 МВт, Украина-Румыния – 400 МВт, Украина-Словакия – 400 МВт, Украина-Венгрия – 1500 МВт.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в прошлом году выросли на 26,8%, или на 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.