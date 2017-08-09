В Кабмине считают, что НКРЭКУ должна пересмотреть тариф на электричество от "Энергоатома"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна пересмотреть ставку тарифа на электроэнергию от Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» в связи с тем, что это предприятие имеет невысокий уровень чистой прибыли, а производит больше половины всей электроэнергии в Украине. Такое мнение на заседании правительства высказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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«Мне кажется, что НКРЭКУ должна пересмотреть позицию по «Энергоатому», потому что компания, которая генерирует 58% (электроэнергии в общем балансе производства – УНИАН) имеет прибыль всего 240 млн грн», - сказал он.

По словам Насалика, в 2016-2017 годах сохраняется высокий вклад атомной генерации в балансе производства электроэнергии, но при этом чистый доход «Эгергоатома» за 2017 год будет всего лишь на 50 млн грн больше, чем в 2016 году.

«Компания «Центрэнерго» генерирует 2,5% в общем балансе электроэнергии и получает 1 млрд грн чистой прибыли, а компания, которая генерирует 58%, имеет прибыль 240 млн грн. Очевидно, что такая тарифная политика не подходит», - привел пример министр.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 млн грн. Сегодня на заседании правительства был принят финансовый план компании с показателем чистой прибыли на 2017 год на уровне 240 млн грн.

Компания является ведущим производителем электроэнергии в Украине. Так, 18 февраля 2017 года атомная генерация произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет – 302,9 млн кВт-ч (59% в общем балансе производства), а 11 мая «Энергоатом» произвел 68% всего электричества в Украине.

Стоимость электроэнергии АЭС в Украине самая низкая по сравнению с другими видами генерации. По данным НКРЭКУ, на сегодня тариф на электроэнергию «Энергоатома» составляет 46,6 коп./кВт-ч, а для «Укргидроэнерго» - 66,6 коп./кВт-ч. По данным госпредприятия «Энергорынок», средняя цена продажи электроэнергии от теплоэлектростанций за последнюю декаду июля составляла 1,53 грн/кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.